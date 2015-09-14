Ученые: нездоровое питание - самая распространенная в мире причина ранней смерти

Согласно выводам экспертов, неправильное питание характеризуется малым потреблением фруктов, овощей, орехов и круп при повышенном потреблении красного мяса, соли и безалкогольных сладких напитков, сообщает РИА «Новости».

Ученые также отмечают, что нездоровое питание оказывает более негативное влияние на организм человека, чем употребление алкоголя и табака. Неправильное питание приводит к нестабильной работе организма, появлению многочисленных заболеваний, среди которых болезни сердца, инсульт, диабет и другие хронические недуги.

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В рамках исследования также было установлено, что одинаковые факторы риска имеют разное влияние на смертность в разных странах. К примеру, в странах Юго-Восточной Азии и Индии люди чаще умирают от плохой экологии, в то время как в странах с высоким уровнем доходов одной из главных причин смерти является курение. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке главным риском для здоровья считается ожирение. В странах Африки ученые называют сразу несколько основных факторов, приводящих к ранней смерти: недоедание, грязная вода, незащищенный секс и употребление алкоголя.

Работа по изучению главных факторов риска для здоровья проводилась в 108 странах в период с 1990 по 2013 год.