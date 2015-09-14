Физические упражнения позволяют сохранить остроту ума

Исполнительные функции - гипотетический набор высокоуровневых процессов, позволяющий планировать текущие действия в соответствии с общей целью, изменять реакцию в зависимости от контекста, избирательно уделять внимание нужным стимулам. Исследователи из Университета Иллинойса обнаружили связь между мозговой активностью, уровнем физической подготовки и исполнительными функциями у пожилых людей, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты проанализировали данные 128 человек в возрасте от 59 до 80 лет. Исследование показало: при одновременном выполнении участниками двух заданий активировались области мозга, отвечающие за исполнительные функции. Способность одновременно делать два дела коррелировала с активностью в этих частях мозга и кардиореспираторной выносливостью.

По мнению исследователей, связь между кардиореспираторной выносливостью и исполнительными функциями обусловлена активностью в дополнительной моторной области и передней части поясной извилины. Так, в процессе старения люди способны защитить себя от когнитивных нарушений. Для этого достаточно вести активный образ жизни.