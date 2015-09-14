Длинные обеденные перерывы подтолкнут детей к правильному питанию

Специалисты из Гарвардской школы общественного здоровья выяснили: школьники, у которых короткий перерыв на обед, съедают меньше полезных продуктов по сравнению с теми, у кого перерыв дольше. В частности, учащиеся, которые обедают меньше 20 минут, оставляют часть первого блюда, овощей и не допивают молоко, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Financial Express.

Исследователи отмечают, что для многих школьников, особенно для выходцев из малообеспеченных семей, обед составляет почти 50% от суточного потребления калорий. Поэтому важно, чтобы у них было достаточно времени на обед. Между тем, во многих школах на обеденный перерыв отводится всего 20 минут или даже меньше.

Ученые обнаружили: школьники, обедавшие меньше 20 минут, употребляли на 12% первого блюда, 10% овощей и 10% молока меньше, чем дети, которые обедали, как минимум, 25 минут. Все участники исследования на обед ели примерно одно и то же. Однако всего 44% добровольцев, у которых было мало времени на еду, брали за обедом фрукты по сравнению с 57% тех, кто мог не торопиться.

Специалисты добавляют, что из-за очередей и опозданий у детей на еду иногда остается всего 10 минут. Если администрация школы не может сделать обеденный перерыв длиннее, то она должна позаботиться о том, чтобы школьники получали еду вовремя. К примеру, нанять в столовую больше работников.