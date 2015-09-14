Лекарство от диабета повышает ломкость костей

Препарат Росиглитазон (Авандия) снижает уровень сахара в крови. Глюкоза при этом превращается в жир. Предыдущие исследования показали, что эти жировые отложения могут храниться в тканях, например, в области живота. Но, судя по всему, жир скапливается и внутри костей. Это значительно повышает риск переломов, передает meddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование на мышах. Грызунам давали Росиглитазон. Исследователи заметили, что после приема препарата внутри костей подопытных животных стало значительно больше жира. Затем специалисты поместили в клетки мышей колеса для бега. Они хотели выяснить, как физическая активность повлияет на количество жира.

Читайте такжеЧерный чай поможет вылечить остеопорозПо словам ученых, бег существенно уменьшал количество жира в костях даже тех грызунов, которые получали высокие дозы Росиглитазона. Исследователи предполагают: вероятно, из-за упражнений стволовые клетки костного мозга начинают создавать вместо жировых клеток костные. Кроме того, возможно, во время бега организм использует жировые клетки в качестве топлива.