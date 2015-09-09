Заболевания печени вызывают проблемы со щитовидной железой

Гипотиреозом называется специфическое состояние организма, обусловленное стойким недостатком гормонов щитовидной железы. Крайняя форма гипотиреоза у взрослых может привести к болезни микседеме (слизистый отек кожи) и кретинизму у детей. Специалисты констатируют, что у 19,2% пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени был отмечен гипотиреоз.

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Однако у пациентов с гипотиреозом также существует вероятность возникновения заболеваний печени. Доктор Мангеш Пагадала из Клиники Кливленда (the Cleveland Clinic) говорит: «Пациенты с гипотиреозом также подвержены риску заболевания неалкогольной жировой болезнью печени, поэтому нуждаются в регулярных обследованиях. Такие меры могут помочь предотвратить цирроз печени».

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Исследователи полагают, что если пациент с неалкогольной жировой болезнью печени никогда не употреблял алкоголь, риск появлении гипотиреоза может снизиться до 70%. При этом специалисты отмечают, что повышенное кровяное давление, диабет и уровень ферментов печени не влияют на связь между неалкогольной жировой болезнью печени и появлением гипотиреоза.