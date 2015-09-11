Доверие заставляет сердца людей биться в унисон

Когда люди начинают доверять друг другу, ритмы их сердец синхронизируются. Это заметили ученые из Орхусского университета. В их исследовании приняли участие 37 пар добровольцев. Участников попросили вместе с партнером по эксперименту собрать машинки из LEGO, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Контрольная группа просто собирала машинки, а экспериментальная в перерыве играла в игру, построенную на доверии. Специалисты обнаружили, что сердца партнеров из экспериментальной группы начинали биться в одном ритме. Кроме того, у этих участников частота сердечных сокращений оказалась значительно выше, чем у добровольцев из контрольной группы.

Кстати, ученые из Университета Джорджии установили: доверчивые люди обладают определенными особенностями мозга. У доверчивых участников исследования оказалось больше серого вещества в вентромедиальной префронтальной коре, области мозга, связанной с оценкой социальной награды. Кроме того, у наиболее и наименее доверчивых добровольцев был увеличен объем миндалины, кодирующей эмоциональную значимость.