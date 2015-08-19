Ученые впервые вырастили человеческий мозг в лабораторных условиях
13:39, 19 августа 2015Зарубежные новости
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Ученые в США впервые вырастили в лабораторных условиях человеческий мозг. Органоид, выращенный из клеток кожи, размером чуть больше чем горошины.
Эксперименты ученых помогут испытать новые подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера / yoosee.ru
Однако функционально и структурно почти идентичен мозгу пятинедельного человеческого плода, передает Би-би-си. От органоида отходит зародышевый спинной мозг и глаз.
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Как объясняют ученые, сознания протомозок не имеет, а эксперименты над ним помогут испытать новые подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера.
"Мы давно работаем над решением самых сложных проблем, связанных с заболеваниями мозга, которые причиняют много боли и страданий. Появление этой модели мозга обещает прорыв в медицине", - сказал руководитель исследовательской группы Рене Ананд из Университета Огайо.
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