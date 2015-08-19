Ученые впервые вырастили человеческий мозг в лабораторных условиях

Однако функционально и структурно почти идентичен мозгу пятинедельного человеческого плода, передает Би-би-си. От органоида отходит зародышевый спинной мозг и глаз.

Читайте такжеУченым удалось получить самое подробное видео клеток мозга (видео)

Как объясняют ученые, сознания протомозок не имеет, а эксперименты над ним помогут испытать новые подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера.

"Мы давно работаем над решением самых сложных проблем, связанных с заболеваниями мозга, которые причиняют много боли и страданий. Появление этой модели мозга обещает прорыв в медицине", - сказал руководитель исследовательской группы Рене Ананд из Университета Огайо.