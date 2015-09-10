Бабушки сыграли важную роль в процессе эволюции

Оказывается, благодаря бабушкам люди склонны к моногамии, а не к полигамии. Такую теорию выдвинула антрополог Кристен Хоукс из Университета Юты. Кроме того, она объяснила, почему мужчинам нравятся молодые женщины. Ранее Кристен Хоукс говорила о том, что именно из-за бабушек люди живут дольше животных. Антрополог предполагает: пожилые женщины, которые заботились о своих внуках после окончания репродуктивного возраста, освобождали молодых матерей от части обязанностей. Это позволяло молодым женщинам раньше заводить второго ребенка. Долголетие бабушки передавалось ее потомкам. В итоге женщины начали жить дольше, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

В новом исследовании Кристен Хоукс и ее коллеги на компьютере смоделировали процесс эволюции человека (30 раз - с бабушками и еще 30 - без). Исследователи хотели выяснить, как роль бабушки повлияла на создание союзов между мужчинами и женщинами. Специалисты рассказывают: женщины, которые больше не могли иметь детей, брали на себя роль бабушек. А пожилые мужчины, оставшиеся фертильными, продолжали искать себе партнершу для размножения. Фертильных мужчин было больше, чем женщин, поэтому представители сильного пола создавали пары и защищали своих партнерш, а не занимались поиском новых.

Со временем продолжительность жизни увеличилась, и мужчин, ищущих женщину, способную родить ребенка, стало больше. Так, судя по всему, мужчины выбирают молодых женщин, чтобы обзавестись потомством. Кстати, шимпанзе, в отличие от людей, после окончания репродуктивного возраста живут мало, и самцы предпочитают старых самок. Исследование, проведенное Кристен Хоукс в 2012 году, показало: роль бабушки могла бы значительно увеличить продолжительность жизни шимпанзе.