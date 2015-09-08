Местная анестезия вредна для зубов ребенка, предупреждают ученые

Дети часто приходят к стоматологам в связи с кариесом и другими проблемами. В большинстве случаев маленькие пациенты подвергаются воздействию местной анестезии. Новое исследование показало: местные анестетики негативно влияют на процесс роста клеток зуба и развитие зубов в целом, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

По словам ученых, в стоматологии местная анестезия используется чаще всего. Максимальная доза известна, но до недавнего времени ученые не знали, как такие анестетики влияют на развитие зубов. Специалисты изучали зубы свиней и клетки пульпы коренных зубов молодых людей. Исследователи использовали анестетики, применяемые в стоматологических клиниках Великобритании, Швейцарии и Китая.

Ученые установили: продолжительное воздействие высоких уровней местных анестетиков вреднее всего. Оно нарушает работу митохондрий (энергетических центров клеток) и запускает один из механизмов клеточной смерти - аутофагию. Специалисты планируют выяснить больше в дальнейших исследованиях. Пока они говорят, что родителям не стоит бояться водить своих детей к стоматологам.