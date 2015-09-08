Ученые разработали новый тест по определению биологического возраста

По их словам, тест мог бы помочь предсказать, когда человек умрет, или определить тех, у кого высокий риск развития деменции, пишет ВВС. Разработка потенциально может повлиять на медицину, пенсии и страхование.

В команде Лондонского королевского колледжа говорят, что анализировать "биологический возраст" намного полезнее, чем реальную дату рождения.

В то же время работа, опубликованная в журнале Genome Biology, не содержит подсказок о том, как замедлить старение.

Тест определяет так называемую "сигнатуру старения" в клетках человеческого тела, сравнивая поведение 150 генов.

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Тест разработали после исследования, в ходе которого сравнивали 54 тысячи маркеров активности генов у 65-летних и здоровых, но малоподвижных 25-летних людей. В итоге было отобрано 150 маркеров.

Исследователи указывают, что "здоровье" и "возраст" - это разные вещи.

Ведь оказалось, что малоподвижный стиль жизни, как вот лежание целый день на диване, может вредить здоровью, но не влиять на скорость старения вашего тела.

Команда ученых пришла к выводу, что сочетание информации об образе жизни и ваш биологический возраст даст более точную картину здоровья организма.

Двери смерти?

Исследователи изучили выборку из группы 70-летних мужчин в Швеции.

Они определили, кто старел медленно, а кто очень стремительно, и смогли предсказать, кто умрет в ближайшие годы.

Ученые предложили испытать этот тест при трансплантации органов в Великобритании, чтобы увидеть, можно ли использовать органы людей, которые формально старые, но имеют молодой "биологический возраст".

Также это можно использовать при обследовании относительно развития рака – люди, тело которых стареет быстрее, должны проходить обследование в младшем возрасте.

Ученые также считают, что этот тест может быть "полезным инструментом" раннего предсказания деменции.

Нужна пенсия?

Группа исследователей указывает, что способность определить биологический возраст может повлиять на пенсии и страховые выплаты. Например, если вы знаете, что биологически стареете быстрее.

"Это поднимает много вопросов и дебатов, но вы можете решить не откладывать что либо до пенсии, а наслаждаться жизнью уже сейчас", - заявила ВВС профессор Тіммонс.