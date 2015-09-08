Ученые разработали новый тест по определению биологического возраста
Британские ученые заявили, что разработали тест, который показывает, как стареет человеческое тело.
По их словам, тест мог бы помочь предсказать, когда человек умрет, или определить тех, у кого высокий риск развития деменции, пишет ВВС. Разработка потенциально может повлиять на медицину, пенсии и страхование.
В команде Лондонского королевского колледжа говорят, что анализировать "биологический возраст" намного полезнее, чем реальную дату рождения.
В то же время работа, опубликованная в журнале Genome Biology, не содержит подсказок о том, как замедлить старение.
Тест определяет так называемую "сигнатуру старения" в клетках человеческого тела, сравнивая поведение 150 генов.
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Тест разработали после исследования, в ходе которого сравнивали 54 тысячи маркеров активности генов у 65-летних и здоровых, но малоподвижных 25-летних людей. В итоге было отобрано 150 маркеров.
Исследователи указывают, что "здоровье" и "возраст" - это разные вещи.
Ведь оказалось, что малоподвижный стиль жизни, как вот лежание целый день на диване, может вредить здоровью, но не влиять на скорость старения вашего тела.
Команда ученых пришла к выводу, что сочетание информации об образе жизни и ваш биологический возраст даст более точную картину здоровья организма.
Двери смерти?
Исследователи изучили выборку из группы 70-летних мужчин в Швеции.
Они определили, кто старел медленно, а кто очень стремительно, и смогли предсказать, кто умрет в ближайшие годы.
Ученые предложили испытать этот тест при трансплантации органов в Великобритании, чтобы увидеть, можно ли использовать органы людей, которые формально старые, но имеют молодой "биологический возраст".
Также это можно использовать при обследовании относительно развития рака – люди, тело которых стареет быстрее, должны проходить обследование в младшем возрасте.
Ученые также считают, что этот тест может быть "полезным инструментом" раннего предсказания деменции.
Нужна пенсия?
Группа исследователей указывает, что способность определить биологический возраст может повлиять на пенсии и страховые выплаты. Например, если вы знаете, что биологически стареете быстрее.
"Это поднимает много вопросов и дебатов, но вы можете решить не откладывать что либо до пенсии, а наслаждаться жизнью уже сейчас", - заявила ВВС профессор Тіммонс.