В мире заканчиваются лекарства от укусов змей

Международная организация Врачи без границ сообщила о дефиците лекарств Fav-Afrique, которые нейтрализуют укусы десяти различных ядовитых змей, обитающих на территориях к югу от Сахары, пишет ВВС.

Последняя партия этой противоядия закончится в июне 2016 года, и такой же качественной замены ей нет.

Производитель лекарств компания Sanofi Pasteur заявила, что в нынешних условиях их выпуск стал нерентабельным.

Альтернативы Fav-Afrique существуют, но все они менее эффективны, заявляют Врачи без границ.

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По словам представителя организации, Fav-Afrique - единственное противоядие, которая является эффективной и безопасной для лечения от укусов змей, обитающих в Африке на юг от Сахары.

Фирма Sanofi пообещала поделиться рецептом производства этой сыворотки с другими производителями.

Компания прекратила выпуск препарата в прошлом году, перейдя на производство лекарств от бешенства.

По сообщениям, Sanofi ведет переговоры о выпуске сыворотки с другим производителем, но в любом случае они не завершатся до 2016 года.

Это означает, что новые партии лекарств не появятся еще в течение двух лет.

Как сообщил представитель организации Врачи без границ, чаще всего человек, укушенная змеей в Африке, не знает, какая это была змея, и отсутствие универсального антидота может привести к тысячам смертей.

Ежегодно в мире около пяти миллионов человек страдают от укусов змей. Из них 100 тысяч человек умирают, а 400 тысяч остаются инвалидами.

Только на территориях южнее Сахары 30 тысяч человек ежегодно умирают от таких укусов. Примерно восьми тысячам приходится ампутировать конечности.