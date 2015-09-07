Витамин С позволит полным людям заменить физическую активность

Если вам тяжело с утра вставать на пробежку, обратите внимание на витамин С. Как показали исследования, данный витамин при ежедневном приеме может производить тот же эффект на сердечно-сосудистую систему тучных людей, что и регулярные тренировки.

Известно: при наличии лишнего веса сосуды демонстрируют повышенную активность белка, сужающего эти сосуды, - эндотелина (ET-1), отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Из-за высокого уровня активности ET-1 сосуды тучных людей часто сужены, что повышает риск развития сердечно-сосудистых недугов.

Тренировки помогают снизить активность ET-1, но не все готовы тратить время на спорт. Сотрудники Университета Колорадо не видят в этом ничего страшного - они предлагают пить добавки с витамином С. Добавки значительно улучшают работу сосудов и снижают активность ET-1. Как показал эксперимент, добавки в концентрации 500 миллиграммов витамина С при ежедневном приеме работали так же, как и прогулка.