Холодный душ после занятий спортом вредит мышцам
Исследователи обнаружили, что холодный душ после силовой тренировки препятствует мышечной адаптации, то есть "привыканию" мышцы к нагрузкам.
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на статью в The Journal of Physiology.
В первом эксперименте участвовало более 20 добровольцев, разделенные на две группы. Испытуемые тренировались два раза в неделю в течение 12 недель.
После занятий первая группа принимала холодный душ, температура воды которого составляла 10 °C.
Вторая группа после силовой тренировки выполняла заключительное упражнение на велотренажере.
Оказалось, что мышечная масса и сила мышц увеличились у тех, кто после тренировкикатался на "велосипеде".
Во втором эксперименте участники делали силовые упражнения на ноги, а затем также либо обливались холодной водой, либо ездили на велотренажере, после чего ученые брали у людей частички мышечной ткани для анализа.
Исследователи обнаружили, что после обливаний холодной водой активность клеток, участвующих в росте мышечной ткани, была снижена в течение двух дней.
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Ученые утверждают, что полученные ими выводы опровергают представления о том, что холодный душ после занятий спортом помогает мышцам восстанавливаться.