Изобретатели упростили выявление опасных инфекций

Группа инженеров из США разработала устройство, способное значительно сократить время, необходимое для диагностики инфекций тканей, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Современные тесты отнимают примерно час, иногда даже больше, на диагностику. А вот устройству это под силу сделать всего за 3,5 минуты. И, что важно, затраты на исследование будут минимальны.

По словам разработчиков, они создали систему, совершенно отличную от существующей на рынке. Речь идет о молекулярной диагностике DOTS qPCR - количественной ПЦР в реальном времени. Она быстра, эффективна и не очень дорога. Как правило, инфекционные заболевания и патогенные организмы выявляются с помощью обычной ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Но для проведения большинства ПЦР-тестов нужно примерно час. А врач в среднем принимает решение о лечении человека менее чем за 10 минут. Новая технология должна сократить время исследования, позволив врачу быстрее реагировать на угрозу.