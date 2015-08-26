Ученые разработали прототип универсальной вакцины против гриппа

Предложенная исследователями технология может сделать ненужной ежегодную вакцинацию против опасного инфекционного заболевания. Отчет об исследовании опубликован в журнале Science, пишет Ремедиум.

Читайте такжеИсследование показало, что люди болеют гриппом намного реже, чем считаютГлавным препятствием для создания универсальной вакцины против гриппа является высокая антигенная изменчивость вируса. Подавляющее большинство антител, вырабатываемых в организме инфицированных людей и животных, связывают именно те участки поверхностного вирусного белка гемагглютинина, структура которых чаще всего меняется в результате мутаций.

Некоторое время назад было установлено, что у небольшого числа переболевших гриппом людей имеются т.н. нейтрализующие антитела широкого спектра (broadly neutralizing antibodies, bnAbs ), связывающиеся не с изменчивой «головкой» гемагглютинина, а с его «стволом», структура которого остается неизменной у многих штаммов вируса.

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Авторы новой публикации исследовали несколько синтетических аналогов «ствола» гемагглютинина H1 (он имеется большинства возбудителей пандемий гриппа, включая т.н. «свиной грипп» и «испанку», а также наиболее опасный потенциальный возбудитель пандемии - «птичий грипп») и отобрали наиболее перспективный из них.

Введение препарата на основе выбранного учеными иммуногена полностью защитило лабораторных мышей от смертельных для них доз различных вирусов гриппа, а также существенно сократило симптомы инфекции у макак-крабоедов. Исследования с использованием методов рентгеновской кристаллографии и электронной микроскопии подтвердили, что антитела, вырабатываемые в организме подопытных животных, связываются с тем же участком гемагглютинина H1, что и выявленные ранее антитела широкого спектра действия, нейтрализующие различные разновидности гриппа у людей. Все эти данные, по словам авторов исследования, доказывают возможность создания эффективной противогриппозной вакцины, способной обеспечить долговременную защиту от разных штаммов гриппа.