Японские учёные призывают сократить потребление газированных напитков

Специалисты из Японии призывают сократить потребления газированных напитков в мире. Они провели исследование влияния газированных напитков на сердечно-сосудистую систему с участием почти 800000 пациентов, передает meddaily.ru со ссылкой на Times Live. Уже доказано, что потребление газировки повышает риск метаболического синдрома, впрочем, как и отклонений со стороны сердца и сосудов. Но вот о связи потребления газировки в больших количествах и смертельных состояний или состояний, требующих госпитализации, заговорили впервые.

Эксперты, отобрали данные о потреблении газировки в 2005-2011 годах в 47 префектурах Японии. Также учитывалась распространенность отклонений в работе сердца и сосудов, связанная с возрастом. В 785591 случае была зафиксирована остановка сердца (у 55,4% причиной были проблемы с самим сердцем, а у 44,6% - иная причина).

Среди случаев остановки сердца, не связанных с сердечными болезнями, 4,8% приходились на цереброваскулярное заболевание, 6,1% - на респираторные недуги, 3,5% - на рак, 18,9% - экзогенные заболевания. При этом у людей, много пивших газировку, остановка сердца происходила чаще, чем у людей, умеренно потреблявших газировку. Возможно, во всем виновата кислота, используемая при газировании воды.