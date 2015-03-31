Газированные напитки повышают риск рака - ученые

В этом нет сомнений. Их не раз обвиняли в провоцировании ожирения, ведь в газировке содержатся лошадиные порции сахара. Однако теперь специалисты Нью-Йоркского института заявляют, что газировка способна вызывать развитие онкологических заболеваний, пишет meddaily.ru, ссылаясь на The Jewish Times.

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Выяснилось: углекислый газ, которым насыщают напиток, негативно влияет на состояние мозга. Чем чаще человек пьет газировку, тем выше риск рака мозга. Более того, углекислый газ, по словам ученых, отрицательно сказывается на когнитивном статусе мозга в целом - ключевые процессы замедляются или вовсе тормозятся.

Еще газировка опасна из-за содержания канцерогена - 4-метилимидазола. Это крайне вредный побочный продукт карамельного красителя. Ученые уже пытались повлиять на производителей газировки, но те так и не отказались от опасного красителя и не разместили предупреждение о канцерогене на этикетке. Концентрации канцерогена сильно разнятся не только в напитках разных марок, но и в самих забранных образцах, относящихся к одному типу напитка, к примеру, к коле.