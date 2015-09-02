Недосып делает человека уязвимым к простудным заболеваниям

Люди, которые спят ночью по 6 часов и менее, имеют больше шансов заболеть простудой, установили американские специалисты из Университета Калифорнии. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua, было проведено исследование с участием 164 человек, которые в течение двух месяцев приходили на обследования состояния здоровья. Также они заполняли вопросники, оценивавшие стресс, характер человек, употребление сигарет и алкоголя. А еще фиксировались режимы сна добровольцев на протяжении недели (записывались продолжительность и качество сна).

Добровольцам дали назальный спрей с вирусом простуды. Затем в течение недели наблюдали за людьми и собирали у них образцы слизи, чтобы понять, заболели ли они. Оказалось, люди, которые спали меньше 6 часов за ночь, в 4,2 раза чаще заболевали по сравнению с людьми, спавшими более 7 часов. А вот продолжительность сна менее 5 часов повышала риск заражения в 4,5 раза.

По словам ученых, на результат не влиял возраст человека, уровень стресса, национальная принадлежность, образование или уровень дохода. Также никакой роли не играло курение. Именно сон был самым важным фактором риска заражения. Кстати, ранее было доказано, что люди, которые страдают от нехватки сна, не могут ощутить на себе все плюсы вакцинации.