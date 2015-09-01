Дневной сон снижает артериальное давление

В новом исследовании приняли участие 386 человек среднего возраста с артериальной гипертензией. Ученые оценили количество дневного сна, артериальное давление, скорость распространения пульсовой волны и Индекс Массы Тела (ИМТ) добровольцев. Также они изучили особенности образа жизни участников и сделали им ЭКГ, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на на Zee News.

Исследователи обнаружили, что у добровольцев, которые спали днем, суточное артериальное давление оказалось на 5% ниже, чем у тех, кто днем не спал. Во время дневного сна артериальное давление этих участников было ниже на 4% (5 миллиметров ртутного столба), а во время ночного сна - на 6% (7 миллиметров ртутного столба).

Специалисты отмечают: снижение артериального давления всего на 2 миллиметра ртутного столба способно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10%. Так, дневной сон защищает сердце и сосуды от повреждений. Также снизить риск можно, если в целом больше спать.