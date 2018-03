Обнаружена связь между употреблением балтийской рыбы и развитием гипертонии

Шведские ученые обнаружили взаимосвязь между токсичными веществами в организме и гипертонией у пожилых людей - как мужчин, так и женщин. Вывод был сделан на основе данных, полученных в ходе работы над проектом, начатым еще в 2001 году, под условным названием "ПИВУС - Перспективное исследование сосудистой системы у пожилых жителей Упсалы" (PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors).

В исследовании принимают участие 1 тыс. человек обоего пола в возрасте более 70 лет. Все они прошли медицинское обследование. У одной трети участников проекта наблюдалась гипертония - либо уже установленная, либо приобретенная в период проведения исследования. Наиболее тесную связь с высоким давлением, как выяснилось, имели продукты распада инсектицида ДДТ, запрещенного в Швеции с начала 1970-х годов.

"Полученные результаты подтверждают предположение, сделанное в ходе предыдущих экспериментов на животных, что отдельные органические токсичные вещества длительного распада могут вызывать повышение давления. Однако такое исследование, как наше, не может выявить причинную связь, - рассказывает доцент Упсальского университета Моника Линд в интервью газете "Упсала нюа тиднинг". - Повышенное их (токсичных веществ) содержание в крови может быть следствием давнего контакта с ними, а также их присутствия в окружающей среде и продуктах питания".

"Наиболее надежный способ избежать их попадания в организм - это осторожность в употреблении в пищу балтийской рыбы", - добавляет ученый.

Из-за слабого обмена с Атлантическим океаном загрязненная вода Балтийского моря может оставаться таковой на протяжении долгого времени. Низкая температура воды и ледяной покров зимой сильно замедляют биологический распад химикатов. Живущая в такой воде рыба накапливает в себе ядовитые вещества, которые потом попадают в организм человека.

В 1995 году правительство королевства рекомендовало молодым женщинам ограничить потребление лососевых и сельди из Балтики из-за опасности отравления токсичными веществами, влияющими на репродуктивную функцию.

ИТАР-ТАСС