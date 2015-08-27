В мире - 46,8 миллионов людей, страдающих старческим слабоумием

Эти данные приводятся в новом докладе Международного общества болезни Альцгеймера (Alzheimer Desease International), пишет Ремедиум. По оценкам экспертов организации, число таких больных в мире удваивается каждые 20 лет и к середине XXI века может достичь 131,5 миллиона человек.

Читайте такжеПрослушивание классической музыки увеличивает активность мозгаСтарческое слабоумие считается одной из наиболее серьезных проблем для здравоохранения развитых стран, однако в ближайшее время эта ситуация может измениться. Уже сейчас 58% людей, страдающих слабоумием, проживают в странах со средним и низким достатком, а середине века на них будет приходиться до 68% пациентов.

Соответствующая тенденция не может не вызывать беспокойства, поскольку системы здравоохранения беднейших и развивающихся стран не в состоянии предоставить достойный уход большому числу пациентов со слабоумием.

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Основной причиной роста распространенности деменции остается быстрое старение населения планеты. В настоящее время в мире насчитывается около 900 миллионов человек в возрасте старше 60 лет. В ближайшие десятилетия с наиболее существенным увеличением числа пожилых людей придется столкнуться именно странам со средним и низким достатком, где этот показатель увеличится на 185 и 239% соответственно, тогда как в развитых странах увеличение составит только 56%. Число больных старческим слабоумием в бедных странах, странах со средним достатком и в странах с высоким достатком возрастет, соответственно, на 264, 223 и 116%.

В 2014 году затраты на уход за пациентами с деменцией в мире составили 818 миллиардов долларов в год, но уже к 2018 году эта цифра превысит 1 триллион долларов. Число людей, страдающих слабоумием, в настоящее время приблизительно равно населению Испании, отмечают авторы доклада, а «бюджет» мировой эпидемии слабоумия больше, чем ВВП Турции, занимающей 18 место в списке крупнейших экономик мира.