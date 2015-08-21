FDA утвердило к продаже первую в мире "женскую виагру"
09:32, 21 августа 2015Зарубежные новости
201
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые разрешило к продаже препарат, предназначенный для повышения сексуального влечения у женщин.
FDA утвердило к продаже первую в мире "женскую виагру" / guardianlv.com
Лекарство Addyi (Flibanserin), на самом деле входящее в категорию антидепрессантов, будет отпускаться только по рецепту женщинам, у которых диагностирована гиполибидемия (отсутствие полового влечения), пишут Новости Израиля.
Ранее FDA дважды отклоняло заявку из-за низкой эффективности лекарства и наличия побочных эффектов, однако после широкой лоббистской компании с участием женских организаций на третий раз разрешение было дано 16 голосами против 8.
При этом разрешение было обусловлено подготовкой плана по снижению побочных эффектов, среди которых – резкое понижение кровяного давления и обмороки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter