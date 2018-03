Почему люди грызут ногти

Так почему же люди это делают? Проблему для BBC Future исследует психолог Том Стаффорд, признающийся, что и сам подвержен этой неприятной привычке.

Что общего между бывшим премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, певицей Бритни Спирс и бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди? Все они самозабвенно кусают или кусали ногти.

Я лично этой своей привычкой не горжусь. Людям неприятно наблюдать, как кто-то грызет ногти. Это негигиенично и иногда даже больно, если увлечься и откусить слишком много. Я пытался бросить это дело множество раз, но мне так и не удалось.

Недавно я задумался над тем, что же превращает людей в таких отвратительных грызунов собственных ногтей, как я? Неужели нам не хватает силы воли? Может быть, мы просто более нервные? Или голодные? А вдруг где-нибудь в анналах психологических исследований лежит ответ на мой вопрос? Может быть, там даже есть намеки на то, как мне от этой отвратительной привычки избавиться?

Моя первая же попытка покопаться в научной литературе навела меня на медицинский термин, которым обозначается привычка грызть ногти - онихофагия.

Психиатры классифицируют эту привычку как расстройство контроля над импульсами. Это нарушение психики похоже на так называемое обсессивно-компульсивное расстройство. Но касается это лишь тяжелых случаев, когда необходима помощь психиатра. К этой же категории относятся случаи трихотилломании - навязчивого щипания кожи или вырывания собственных волос.

Я до такой тяжелой стадии не дошел и принадлежу к большинству обыденных кусальщиков ногтей, у которых эта привычка не приводит к серьезным последствиям.

До 45% тинейджеров обкусывают ногти. И у многих из них характер не сахар. Но не будете же вы заявлять, что почти половине людей в этом возрасте срочно нужна врачебная помощь!

Я хочу понять ту сторону явления, которая не связана с психическими расстройствами. Разобраться в причинах тех случаев, когда вредная привычка не приобретает болезненный характер, но неприятна, и поэтому от нее хочется избавиться.

Мама виновата

У психотерапевтов, конечно же, есть свои теории относительно причин обкусывания ногтей. Зигмунд Фрейд приписывал эту привычку неудовлетворению так называемой оральной стадии - периода развития ребенка от рождения до примерно 18-месячного возраста.

Это типично для теорий Фрейда: оральная фиксация связывается с множеством причин - таких, как недостаточно кормление, слишком долгое кормление грудью или проблематичные отношения с матерью. По Фрейду эти проблемы выражаются целым набором симптомов - не только обкусыванием ногтей, но и саркастическим характером, курением, алкоголизмом и тягой к оральному сексу.

Другие психотерапевты предполагают, что обкусывание ногтей - это следствие нервного напряжения или даже выражение направленной внутрь себя агрессии. Согласно их теории это - легкая разновидность членовредительства.

Как и большинство психодинамических теорий в психиатрии, эти объяснения могут быть верными, но абсолютных доказательств их правильности нет. Для меня еще более существенно то, что все эти теории не предлагают никаких методов избавления от вредной привычки.

Мне уже немного поздно вносить коррективы в мое кормление грудью, я кусаю ногти, даже когда я абсолютно расслаблен, мне трудно применить какую-либо из этих теорий к себе, и поэтому легкого решения этой проблемы я не вижу. Я уже не говорю о том, что нет никаких примеров успешного лечения, основанного на какой-либо из этих теорий.

Я готов продолжить свое расследование, но, к сожалению, после первых обнадеживающих находок след обрывается. Поиски в научных библиотеках приводят лишь к нескольким работам, посвященным лечению привычки грызть ногти.

В одной из работ сообщается о пользе курса лечения, направленного на осознание этой вредной привычки. Но, кроме этого, нет почти ничего. Некоторые из статей на эту тему даже начинаются с признания: научной литературы в этой сфере на удивление мало.

Откуда эта привычка?

Учитывая нехватку научных исследований, я решил выдвинуть собственную гипотезу того, почему люди грызут ногти и как их от этого отучить. Вот она. Назовем мой подход "антитеорией".

Я предполагаю, что у привычки обкусывать ногти причины, как таковой, нет. Это не проблемы с грудным кормлением в младенчестве, это не хроническое беспокойство и не недостаток материнской любви.

Преимущество моего подхода в том, что нет нужды искать общие черты у меня, премьер-министра Брауна, бывшей супруги президента США и исполнительницы песни "Hit Me Baby One More Time". Я думаю, что вместо этого более продуктивно будет предположить, что обкусывание ногтей - это просто результат случайного сочетания сразу нескольких факторов, в результате вызывающих у человека эту плохую привычку.

Прежде всего, поднести палец ко рту очень легко. Это одно из наиболее часто повторяющихся движений во время еды или при уходе за собой. Следовательно, это движение контролируется базисными, основными связями в головном мозге. Это значит, что такое движение может легко превратиться в автоматическую реакцию.

Кроме того, в обкусывании ногтей есть элемент некоего "ухода за собой". Мы таким образом сохраняем ногти короткими. Поначалу это может быть даже кажется приятным, хотя в результате можно основательно испортить себе ногти.

Этот элемент "вознаграждения" в сочетании с легкостью самого движения означает, что привычку очень легко развить. Если не считать прикосновения к своим половым органам, трудно представить себе более легкую возможность доставить себе мимолетное удовольствие. К тому же в школе на обкусывание ногтей никто не обращает внимания - грызи сколько хочешь.

Как только эта привычка возникает, она быстро становится рутинной. А в жизни, как известно, полно ситуаций, когда у вас рот и обе руки абсолютно свободны и занять их нечем.

При таком объяснении природы этой привычки на какое-либо лечение надеяться не приходится. Большинство людей, пытающихся с ней бороться, по крайней мере, раз в день теряют концентрацию и опять начинают кусать ногти.

На мой взгляд, обкусывание ногтей не является следствием черты характера или рудиментом какого-либо поведения, полезного с точки зрения эволюции.

Обкусывание ногтей - это следствие особенностей анатомического строения нашего тела, того, насколько естественно движение руки ко рту - и с точки зрения импульсов в нашем мозгу, и с точки зрения психологии привычки.

Признаюсь, я грыз ногти, когда писал эту статью. Как видите, иногда даже хорошая теория не помогает.

Об авторе. Том Стаффорд читает лекции на факультете психологии Шеффилдского университета (Англия). Он соавтор бестселлера MindHacks и ведет одноименный блог.