Рождение ребенка влияет на родителей хуже, чем развод и безработица - исследование

Ученые пытались найти причину противоречия между тем, что подавляющее большинство немцев говорят, что хотят иметь не менее двух детей, тогда как уровень рождаемости в стране остается крайне низким., пишут Новости Израиля.

Исследование, в котором приняли участие 2.016 немцев, показало, что если в течение года, предшествующего рождению первого ребенка, большинство пар чувствуют себя счастливее, то в течение года или двух после рождения первого ребенка 70% пар чувствуют себя гораздо менее счастливыми, чем до рождения ребенка.