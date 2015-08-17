Рождение ребенка влияет на родителей хуже, чем развод и безработица - исследование
14:42, 17 августа 2015Зарубежные новости
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Согласно исследованию германских ученых, опубликованному в журнале Demography, в первый год после рождения ребенка эмоциональное состояние его родителей ухудшается сильнее, чем после развода, потери работы и даже смерти супруга
В течение года или двух после рождения первого ребенка 70% пар чувствуют себя гораздо менее счастливыми, чем до рождения ребенка/ Фото: newsru.co.il
Ученые пытались найти причину противоречия между тем, что подавляющее большинство немцев говорят, что хотят иметь не менее двух детей, тогда как уровень рождаемости в стране остается крайне низким., пишут Новости Израиля.
Исследование, в котором приняли участие 2.016 немцев, показало, что если в течение года, предшествующего рождению первого ребенка, большинство пар чувствуют себя счастливее, то в течение года или двух после рождения первого ребенка 70% пар чувствуют себя гораздо менее счастливыми, чем до рождения ребенка.
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