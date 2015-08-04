Учёные разрабатывают "умное" зеркало для диагностики здоровья

Ученые разрабатывают необычное зеркало, Wize Mirror, которое способно фиксировать изменения в лице и дыхании человека. По этим изменениям можно сделать вывод о состоянии здоровья, предает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Зеркало представляет собой набор сенсоров, и они выявляют опасные показатели развития диабета, сердечного приступа и других сердечно-сосудистых отклонений.

Разработчик зеркала - Semeoticons, исследовательская группа, работающая под прикрытием Еврокомиссии. По словам его представителей, подобное зеркало является удобным устройством, оценивающим статус человека и дающим советы по изменению образа жизни. Помимо сенсоров, у зеркала есть мультиспектральная система изображений, которая использует пять камер для восприятия светового излучения особой длины, и элемент, нагревающий кожу. Вкупе получается провести анализ тканей на содержание жира, а крови - на уровень гемоглобина.

В свою очередь, трехмерный сканнер конструирует цифровую модель лица, проверяя и исследуя изменения вроде набора веса, отека. Также уникальное приложение ищет признаки стресса, усталости или тревожности. А еще зеркало можно соединить с "умным носом" (Wize Sniffer) для поиска в дыхании токсических молекул, говорящих о курении табака или употреблении алкоголя. На весь анализ уходит около минуты. Клинические испытания зеркала должны начаться в будущем году в Италии и Франции.