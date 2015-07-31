У сердечно-сосудистых заболеваний и деменции - общие факторы риска

Известно, что факторы риска болезней сердца и сосудов также могут приводить к когнитивным нарушениям. Специалисты решили узнать больше о данной взаимосвязи, пишет med2.ru.

В исследовании приняли участие 1629 человек. Добровольцев разделили на 2 группы. В первую группу вошли 805 участников младше 50 лет, а во вторую - 824 добровольца старше 50 лет. Исследователи изучали влияние факторов риска болезней сердца и сосудов на гиппокамп, предклинье и задней части поясной извилины коры головного мозга.

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Вышеупомянутые области мозга связаны с памятью. Поэтому потеря серого вещества в данных областях является одним из первых признаков деменции. Исследование показало, что употребление алкоголя и диабет уменьшали общий объем мозга. Курение и ожирение уменьшали объемы задней части поясной извилины коры мозга, имеющей отношение к извлечению информации из памяти, эмоциям и социальному поведению. А курение и употребление алкоголя уменьшали объемы гиппокампа.