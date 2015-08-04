Израильские ученые работают над кремом от меланомы

Доктор Кармит Леви, сотрудница медицинской кафедры университета, возглавляющая группу исследователей, пришла к выводу, что меланома становится злокачественной только после того, как соприкасается с верхним слоем кожи, сообщают Новости Израиля.

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Это открытие навело Леви на мысль о том, что препарат DAPT можно намазывать на кожу подобно крему от загара, тем самым используя его как превентивное средство от меланомы.

В издании сообщается, что ученые приступили к совместному исследованию с больницами "Шиба" и "Вольфсон".