Израильские ученые работают над кремом от меланомы

15:22, 04 августа 2015
Зарубежные новости
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Ученые Тель-Авивского университета работают над тем, чтобы применить один из препаратов от меланомы DAPT, который останавливает развитие метастаз, в качестве превентивного средства от меланомы.

eva-art.com.ua

Доктор Кармит Леви, сотрудница медицинской кафедры университета, возглавляющая группу исследователей, пришла к выводу, что меланома становится злокачественной только после того, как соприкасается с верхним слоем кожи, сообщают Новости Израиля.

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Это открытие навело Леви на мысль о том, что препарат DAPT можно намазывать на кожу подобно крему от загара, тем самым используя его как превентивное средство от меланомы.

В издании сообщается, что ученые приступили к совместному исследованию с больницами "Шиба" и "Вольфсон".

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