Врачи призывают современных людей меньше сидеть

Небольшие изменения в образе жизни могут сильно сказаться на здоровье человека. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The New York Daily News, все очень просто: чтобы быть здоровым, нужно больше находиться на ногах и меньше сидеть. И этим советом можно руководствоваться, в первую очередь, на работе.

Как показали исследования 800 добровольцев, когда человек на работе стоял, у него улучшались показатели сахара, жиров в крови. Если в день провести дополнительные два часа стоя, а, не сидя, то можно уменьшить уровень сахара примерно на 2%, уровень жиров в крови - на 11%. Также повышалась концентрация "полезного холестерина", липопротеинов высокой плотности.

Заменив эти же два часа на физическую активность, можно добиться еще большего снижения уровня жиров и сахара, а также уменьшения Индекса массы тела на 11%. В свою очередь, объем талии сокращался на 7,6 сантиметра (объем талии напрямую связан с фактором риска сердечно-сосудистых недугов).

Эксперты призывают отказаться от обычных столов. В офисах можно внедрить высокие столы-конторки. В современном мире люди проводят почти весь день сидя. В Европе, например, люди сидят от 3,2 до 6,8 часа в день. Примерно 55-69% времени бодрствования человек сидит. По словам ученых, если человек пешком идет до работы, стоит там еще часа 4, а потом еще час тратит на выполнение домашней работы, он сожжет больше калорий, чем при часовом беге.