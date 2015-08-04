FDA сообщила об ошибках при назначении лекарств со схожими названиями

Как заявили в контрольном ведомстве, речь идет об антидепрессанте Бринтеликс (Brintellix) и антиагрегантном средстве Брилинта (Brilinta), пишет Ремедиум.

В FDA отметили, что сообщения о случаях подмены одного препарата другим из-за созвучности их названий поступают с момента регистрации Бринтеликса в сентябре 2013 года. Ситуация усугубляется тем, что оба лекарственные средства выпускаются в форме таблеток с нанесенной буквой T, также чаще всего их оболочка окрашена в желтый цвет.

Чтобы предотвратить будущие ошибки, FDA рекомендовала врачам указывать в рецептурных бланка международное непатентованное название препарата. Помимо этого регуляторный орган обратился к производителям Бринтеликса и Брилинты с просьбой изменить дизайн упаковки ЛС, чтобы они выгладили менее похожими.