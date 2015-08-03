Вакцина против Эболы показала невиданную эффективность - СМИ

Первые клинические испытания экспериментальной вакцины VSV-ZEBOV против вируса Эболы продемонстрировали невиданные доселе результаты: вакцина оказалась эффективной в 100% случаев.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что полученные данные, опубликованные в журнале Lancet, сообщает ВВС russian, могут кардинально изменить ситуацию в борьбе с эпидемией Эболы.

Разработка VSV-ZEBOV началась по инициативе Государственного управления здравоохранения Канады и проводилась специалистами фармацевтической компании Merck.

Экспериментальная вакцина сочетает фрагмент вируса Эболы с более безопасным вирусом – такая комбинация позволяет подготовить иммунную систему человека к эффективной борьбе с заболеванием.

Клинические испытания проходили в Гвинее. В ходе исследования с апреля по июль нынешнего года были отобраны 100 человек, заразившихся вирусом Эболы.

После обнаружения заболевания были вакцинированы члены семей, друзья и соседи пациентов – прививки проводились либо немедленно, либо через три недели.

Немедленную вакцинацию прошли свыше 4000 человек, находившихся в непосредственном контакте с больными. Как выяснилось позже, никто из них Эболой не заразился.

Из 3500 вакцинированных людей спустя три недели, заразились всего 16.

На основании полученных данных было принято решение вакцинировать ближайшее окружение больных Эболой немедленно.

Эпидемия Эболы началась в Гвинее в 2014 году и вскоре распространилась на соседние африканские страны.

По данным ВОЗ, жертвами крупнейшей в истории вспышки геморрагической лихорадки стало более 11 тысяч человек.