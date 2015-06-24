В Сьерра-Леоне новая вспышка лихорадки Эбола
10:12, 24 июня 2015Зарубежные новости
71
Власти Сьерра-Леоне сообщили о двух новых случаях заболевания лихорадкой Эбола в столице страны Фритауне.
REUTERS
Несколько недель в городе не регистрировалось ни одного нового случая Эболы, и предполагалось, что во Фритауне болезнь удалось победить, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Представитель Национального центра реагирования на лихорадку Эбола заявил, что ситуация вызывает беспокойство, поскольку все карантинные объекты в городе уже закрыты.
Читайте такжеДля преодоления епидемии Эбола необходимо почти $200 млн - ООН
Кроме того, существует опасность дальнейшего распространения заболевания, поскольку заболевшие проживали в густонаселенных трущобах.
На севере Сьерра-Леоне по-прежнему идет борьба с распространением Эболы. Всего в регионе от этого заболевания скончались более 11 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter