Интенсивные тренировки снижают риск артрита

Артрит - острое или хроническое воспалительное заболевание суставов. От него страдает примерно 1% людей во всем мире. Среди женщин данное заболевание встречается примерно в 3 раза чаще, чем среди мужчин. Артрит в основном затрагивает взрослых людей, но у детей он тоже может развиться, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

У людей, страдающих артритом, часто снижается выносливость и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. В новом исследовании ученых из Норвежского университета науки и технологии приняли участие 18 женщин в возрасте от 20 до 49 лет. За 10 недель участницы посетили 20 тренировок, на которых они активно занимались на велотренажере.

К концу исследования у женщин значительно снизился уровень воспаления и повысилось максимальное потребление кислорода. Следовательно, у участниц уменьшился риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у женщин слегка уменьшился Индекс Массы Тела (ИМТ), и они набрали немного мышечной массы. Ученые призывают больных артритом заниматься спортом. Это позволит остаться в форме и повысит выносливость.