Развитие депрессии связано с состоянием микрофлоры кишечника

В принципе, нет ничего нового в том, что микрофлора влияет на поведение. Однако данный вопрос недостаточно изучен.

Специалисты провели эксперимент, для которого взяли две группы мышей. У первой микрофлора была нормальной, а у второй бактерий не было вовсе. Нескольких мышей в каждой из групп подвергли стрессу (почти сразу после рождения их разлучали с матерями на 3 часа в день), пишет rosbalt.ru.

В итоге у мышей с нормальной флорой повысился уровень стрессового гормона кортикостерона, проявились симптомы тревожности и депрессии. Плюс, у них начались проблемы с пищеварением. А вот у мышей без бактерий, хоть и отмечался скачок в гормоне и нарушения пищеварения, у них не развивалась депрессия и тревожность.

Потом ученые заселили желудочно-кишечный тракт мышей без бактерий переживших стресс. Бактерии пересаживались от животных с нормальной микрофлорой и тоже переживших стресс. Пересадка провоцировала тревожность и депрессию. Но это не происходило при пересадке бактерий от животных из стресс-группы в организм животных без бактерий и без стресса в жизни.