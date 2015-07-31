Развитие депрессии связано с состоянием микрофлоры кишечника

14:54, 31 июля 2015
Зарубежные новости
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Нарушение микрофлоры кишечника вследствие пережитого в ранние годы стресса может сыграть ключевую роль в развитии тревожности и депрессии во взрослом возрасте, предупреждают ученые из Университета Макмастера. 

Фото: liberty-rb.ru

В принципе, нет ничего нового в том, что микрофлора влияет на поведение. Однако данный вопрос недостаточно изучен. 

Специалисты провели эксперимент, для которого взяли две группы мышей. У первой микрофлора была нормальной, а у второй бактерий не было вовсе. Нескольких мышей в каждой из групп подвергли стрессу (почти сразу после рождения их разлучали с матерями на 3 часа в день), пишет rosbalt.ru

В итоге у мышей с нормальной флорой повысился уровень стрессового гормона кортикостерона, проявились симптомы тревожности и депрессии. Плюс, у них начались проблемы с пищеварением. А вот у мышей без бактерий, хоть и отмечался скачок в гормоне и нарушения пищеварения, у них не развивалась депрессия и тревожность. 

Потом ученые заселили желудочно-кишечный тракт мышей без бактерий переживших стресс. Бактерии пересаживались от животных с нормальной микрофлорой и тоже переживших стресс. Пересадка провоцировала тревожность и депрессию. Но это не происходило при пересадке бактерий от животных из стресс-группы в организм животных без бактерий и без стресса в жизни. 

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