Три селфи в день - повод обеспокоиться о своей психике, говорят медики

Сейчас специалисты все чаще говорят о настоящей эпидемии одержимости селфи. Отечественные эксперты подсчитали, какое количество селфи, может свидетельствовать о развитии полноценного психического расстройства, пишет meddaily.ru/ со ссылкой на "Московский комсомолец". Итак, пограничное состояние наблюдается у людей, делающих по три селфи в день. Причем, они могут и не выкладывать эти фотографии в Сеть.

С другой стороны, если три фотографии ежедневно человек загружает в Сеть, у него, скорее всего, психическое расстройство. Пять-шесть селфи говорят о хроническом состоянии и наличии компульсивного синдрома.

Кстати, Интернет-зависимость, включая зависимость от селфи, следует занести в перечень психических расстройств, считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как отмечает главный психиатр Москвы Борис Цыганков, сейчас идет подготовка новой Международной классификации болезней МКБ-11. Туда, вероятно, войдет Интернет-зависимость. Итоговый вариант примут в 2017 году.