Медики назвали продукт, необходимый для организма каждого человека

Ученым удалось обнаружить продукт, который необходим каждому человеку.

По словам ученых, речь идет о куриных яйцах. Следует заметить, что этот продукт является одним из самых витаминизированных и полезных. Более того, его рекомендуют использовать практически все ученые. Недавно опыты показали, что данный компонент питания имеет ряд целебных свойств, пишет cikavosti.com.

Как отмечают диетологи из Соединенных Штатов Америки, каждому парню, как и девушке, следует включать в свой рацион одно куриное яйцо. В случае, если у индивида зафиксирован диабет или повышенный уровень холестерина, ему будет достаточно съедать 3-4 яйца в неделю. Благодаря экспериментам медики из Американской Ассоциации доказали существующую на сегодня гипотезу о пользе и вреде использования данного ингредиента.

По словам представителей науки, желток содержит омега-3 кислоты, лютеин, зеаксантин и витамины Е, В12. Подобные компоненты крайне важны для здоровья глаз мужчин и женщин. Как заявили ученые, яичный белок имеет в своем составе всего 16 калорий.