Они плохо растворяются в воде, но хорошо растворяются в жирах, пишет Здоровье. Известные каротиноиды — зеаксантин, ликопен и лютеин.

Большинство по тем или иным причинам употребляет недостаточно овощей, а значит, мало каротиноидов. Оказывается, чтобы увеличить количество этих веществ, попадающее в организм, достаточно добавлять в салат варёные яйца. Разумеется, яйца в салаты клали и раньше, но теперь стало известно, что это не только вкусно, но и приносит дополнительную пользу.

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В Университете Пердью провели исследование, как варёные куриные яйца в салате влияют на усвоение каротиноидов из овощей. Каждый из 16 участников в течение 10 часов последовательно съел 3 тарелки салата: без яиц, с добавлением одного варёного яйца и с добавлением трёх яиц. Каждый час у испытуемых забирали кровь для биохимического анализа. В крови участников обнаруживали в 3,8 раз больше каротиноидов после поедания салата с тремя яйцами, чем после тарелки салата без яиц.

Усвоение каротиноидов улучшается потому, что яйца содержат много липопротеинов, в которых хорошо растворяются лютеин и подобные ему соединения.