Роботы-хирурги "убили" 144 пациента

Специалисты Медицинского центра университета Раша задались вопросом эффективности использования роботов в хирургии. В ходе проведения анализа данных, собранных за 13 лет, ученые заметили, что роботы в некоторых случаях не способны справиться с поставленными задачами, что приводит к гибели людей, пишет scienceblog.ru.

Согласно данным исследования, опубликованным на официальном ресурсе библиотеки Корнелльского университета, за 13 лет роботы-хирурги стали причиной смерти 144 пациентов. При проведении своей работы чикагские исследователи использовали информацию, предоставленную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Это управление с началом массового использования в медицинских учреждениях робототехники обязало абсолютно все клиники сообщать даже о малейших промахах и ошибках, допущенных роботами. Но в первую очередь медперсонал должен отчитываться о летальных исходах в ходе таких операций.

Для анализа управление также предоставило ученым некоторые отчеты, полученные из частных клиник, где используются аналогичные технологии.

Ученые из Чикаго были просто шокированы полученными данными. Оказалось что на 10 000 операций приходится порядка 1500 ошибок или неудач, которые обернулись для пациента негативными последствиями. Но специалисты утверждают, что эта цифра может быть намного больше, так как управление не обладает исчерпывающими данными по этому поводу.

Среди отрицательных последствий эксперты выделили несколько наиболее часто встречающихся. В 193-х случаях пациенты пострадали во время операции из-за возгорания или искрения робота. В 100 случаях сгоревшие части оборудования попадали в тело пациента, причем из-за этого один пациент скончался. Из-за неконтролируемого движения робота погибло 2 пациента и еще порядка 50 операций имели негативные последствия. Помимо этого 800 операций сопровождались возникновением технических ошибок.

Но при этом ученые отмечают, что только 60% летальных исходов произошло по исключительной вине робота. Во всех остальных случаях смерть пациента наступала вследствие рискованности самой операции или ошибок человека-хирурга.