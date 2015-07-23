Песок с пляжа оказался источником смертельно опасных патогенов

Песчаный пляж - довольно опасное место. Причем, не имеет значения, идет ли речь о морском побережье, или о пляже у реки. По словам врачей, в песке живут миллионы опасных бактерий, способных навредить здоровью человека, пишет meddaily.ru со ссылкой на "МК.RU".

Как показал анализ, проводившийся на Гавайских островах, песок буквально кишит патогенами. И в этих условиях они живут гораздо дольше, чем, например, в морской или речной воде. В частности, росту бактерий способствуют солнечные лучи и тепло. К выявленным в песке патогенам ученые отнесли кишечную палочку и прочие микроорганизмы, которые можно найти в каловых массах.

Эти патогены легко переносятся с песка на одежду, пляжное полотенце. А оттуда уже довольно быстро попадают и в организм. Специалисты подчеркивают: после пляжа следует тщательно избавляться от песка. В особенности это касается обладателей слабого иммунитета, детей и пожилых людей. Кстати, именно дети попали в группу повышенного риска из-за любви к песчаным замкам и практике закапываться в песок.