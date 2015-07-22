ВОЗ назвала страну с самым низким процентом курильщиков

Туркменистан является страной с самым низким процентом курильщиков во всем мире. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен.

В стране курят всего 8% населения, уточнила она во время выступления на Международном медицинском форуме, посвященном 20-летию принятия Государственной программы Туркменистана «Здоровье».

Глава секретариата рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Вера да Коста э Сильва пожелала достичь показателя в 5%. «В XX веке в результате курения погибли около 100 миллионов человек, это больше чем в результате двух мировых войн вместе взятых. При сохранении нынешних темпов, число смертей, вызванных табаком, в текущем столетии достигнет миллиарда. При этом употребление табака снижается в развитых странах и возрастает в бедных», - заявила она.

В 2000 году в Туркменистане ввели штрафы за курение в общественных местах. Также там действует запрет на любую рекламу табачных изделий и курение за рулем. В 2011 году резко выросли цены на табак. Сейчас одна пачка сигарет в стране стоит как 16-40 литров бензина.