Куркума - потенциальное лекарство против диабета

Университет Исследовательской группы Nutraceuticals ищет кандидатов для испытания индийской специи (куркумина) вместе с Омега-3. По мнению ученых, данная комбинация должна предотвратить или отсрочить развитие диабета 2 типа, пишет meddaily.ru со ссылкой на Xinhua.

Смесь призвана подавить систематическое воспаление, которое влияет на выработку инсулина и его работу. Известно: и Омега-3, и куркумин являются мощными противовоспалительными агентами. Специалисты собираются одной группе добровольцев давать только куркумин, второй - Омега-3, третьей - комбинацию, а четвертая будет контрольной.

Куркумин и Омега-3 по-разному подавляют воспаление. И не исключено, что комбинированный эффект будет крайне мощным. Также ученые надеются на отсутствие серьезных побочных эффектов у терапии. Куркумин веками используют для заживления ран, купирования воспалительных процессов. А добавки с Омега-3 входят в число самых популярных. Поэтому нет оснований переживать по поводу безопасности.