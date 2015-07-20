В Китае 3-летней девочке пересадили череп, сделанный по технологии трехмерной печати

У китайской 3-летней девочки было редкое заболевание, когда жидкость скапливается в черепе, и создает давление на мозг, одновременно заставляя черепные кости расти, пишут Новости Израиля. На долю ее головы приходилась половина массы тела, и девочка не могла передвигаться.

Отец, воспитывавший ее в одиночку после ухода жены, собрал необходимую сумму на операцию. Врачи установили, что 80% объема черепа занимает жидкость, и провели 17-часовую операцию, удалив кости свода черепа и откачав жидкость. Затем они установили импланты из титановой сетки, сделанные с помощью сканирования по технологии трехмерной печати.

Девочка чувствует себя нормально, и должна вскоре поправиться. По мере ее взросления титановая сетка обрастет костной тканью.