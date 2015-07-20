Разработано устройство для дистанционной доставки лекарств в ткани мозга

В научных изданиях уже опубликованы результаты первых исследований системы на грызунах, пишет Ремедиум.

«Внутри устройства установлены микрофлюидные трубки и микроскопические насосы, однако оно имеет такую же мягкость, как и ткани мозга. Прибор может находиться и функционировать в мозге на протяжении длительного времени без риска повреждения нейронов или развития воспаления», - рассказал один из разработчиков системы.

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В рамках эксперимента устройство шириной с волос человека было имплантировано в мозг лабораторной мыши. При помощи дистанционного пульта управления ученые вводили препарат, под воздействием которого на определенную долю мозга, мышь начинала бегать по кругу.

По словам разработчиков, в будущем их устройство поможет в терапии болей, депрессии, эпилепсии и других неврологических нарушений путем максимально точной доставки ЛС. Также система поможет снизить риск развития побочных эффектов препаратов.