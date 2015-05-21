Видеоигры делают мозг уязвимым к болезни Альцгеймера

Университет Монреаля в лице доктора Грегори Веста установил: если человек слишком много играет в видеоигры, у него повышается риск развития неврологического отклонения вроде болезни Альцгеймера, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Хотя люди, играющие в видеоигры, демонстрируют хорошие показатели зрительного внимания, они предпочитают использовать стратегии навигации, опирающиеся на систему награды мозга (хвостатое ядро), а не на систему пространственной памяти (гиппокамп).

Получается, у многих из них гиппокамп не получает необходимую нагрузку. А это, как известно, повышает риск неврологических отклонений. Правда, ранее ученые выяснили, что видеоигры развивают сенсомоторные навыки. Согласно статистике, в среднем к 21 году человек проводит около 10000 часов за играми.

Здесь ключевую роль играет процесс обучения геймера. В целом освоение определенных навыков геймерам дается легче. По мнению экспертов, видеоигры в жанре "экшн", например, "Сall of Duty" или "Assassin's Creed" помогают осваивать сенсомоторные навыки. Такие навыки имеют первостепенное значение для некоторых узких специальностей. Примером является лапароскопическая хирургия, когда врач должен управлять сложным процессом через компьютерный интерфейс.