Первые признаки болезней сердца и сосудов заметны уже в 5 лет

В частности, это связано с нехваткой витамина D. На фоне распространения солнцезащитных детских средств дефицит витамина встречается довольно часто, ведь D вырабатывается на солнце. Что касается болезней сердца, то они во всем мире убивают более 7 миллионов человек, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Часто проблемы вызваны также повышенным уровнем холестерина. И теперь ученые нашли связь между показателями холестерина (липопротеинов низкой плотности) и витамина D у детей от года до пяти лет. Ранее специалисты уже говорили о связи нехватки витамина у взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, высоким давлением и диабетом.

Новое исследование полностью сфокусировалось на уровне витамина у детей (в рационе тот поступал из молока) и общем уровне холестерина в крови. Оказалось, чем выше уровень витамина, тем ниже показатели холестерина. Следовательно, можно уже в раннем возрасте изменить рацион и образ жизни, чтобы предотвратить развитие болезней.