Вспышка лихорадки Эбола в Либерии повторилась из-за передачи вируса от переболевшего человека
10:34, 17 июля 2015Зарубежные новости
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Вторая вспышка лихорадки Эбола в Либерии произошла из-за передачи вируса от ранее переболевшего местного жителя, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REUTERS
Результаты секвенирования вируса, выделенного из образца крови первой жертвы новой вспышки, не выявили вариаций, свойственных вирусу, вызвавшему эпидемию в Гвинее и Сьерра-Леоне, пишет Ремедиум.
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Либерия была объявлена ВОЗ свободной от лихорадки Эбола 9 мая, спустя шесть недель после смерти последнего инфицированного геморрагической лихорадкой. Однако в конце июня был зафиксирован новый случай смерти от лихорадки. По официальным данным вторая вспышка заболевания привела к инфицированию 6 человек.
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