Вспышка лихорадки Эбола в Либерии повторилась из-за передачи вируса от переболевшего человека

Результаты секвенирования вируса, выделенного из образца крови первой жертвы новой вспышки, не выявили вариаций, свойственных вирусу, вызвавшему эпидемию в Гвинее и Сьерра-Леоне, пишет Ремедиум.

Читайте такжеЭксперты раскритиковали ВОЗ за неспособность справляться с кризисами типа Эболы

Либерия была объявлена ВОЗ свободной от лихорадки Эбола 9 мая, спустя шесть недель после смерти последнего инфицированного геморрагической лихорадкой. Однако в конце июня был зафиксирован новый случай смерти от лихорадки. По официальным данным вторая вспышка заболевания привела к инфицированию 6 человек.