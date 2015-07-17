Деревья полезны для здоровья человека, в этом убедились ученые

По их словам, лучше всего жить рядом с лесом или парком, и регулярно гулять там. Некоторым же достаточно хотя бы одного контакта с деревом, передают meddaily.ru со ссылкой на "Новости России". Причем, данный эффект подтверждают и психологи, и врачи широкого профиля.

Зеленые насаждения помогают человеку чувствовать себя моложе и здоровее. Они позитивно сказываются на психике, стимулируют работу сердца, активизируют обмен веществ, снимают головную боль, уменьшают последствия стресса. Сотрудники Университета Чикаго сделали этот вывод, обследовав 5000 человек. Также в расчет принималась близость зеленых насаждений.

Ученые подсчитали, какое количество деревьев приходится на одного жителя города. Оказалось, люди, живущие в непосредственной близости от парков, редко обращаются за медицинской помощью к кардиологам и психиатрам. Более того, у них снижен риск рака и диабета. Ранее было доказано, что люди, живущие рядом с парками, садами и прочими зелеными насаждениями, чувствуют себя гораздо лучше и более довольны жизнью, чем остальные.