Напиток молодости поможет хорошо выглядеть после трудового дня

Человек издревле стремится найти напиток бессмертия, чтобы вечно оставаться молодым и красивым, полным энергии и сил, пишет orthodox.od.ua. В древности колдуны, алхимики и другие чародей искали эти чудодейственные напитки, добавляя в них травы, пяль драгоценных камней, и даже яды, но увы, этот напиток молодости не был найден… Но сегодня каждый человек знает, что молодость нашего организма и тела зависит от того, что мы пьем и едим. Употребляя в пищу полезные и свежие продукты и напитки, мы поможем себе оставаться молодыми и энергичными долгое время.

Но чтобы сделать напиток молодости у себя дома вам не придется искать различные яды или рыскать по лесу выискивая редки травы и ягоды. Мы дадим вам несколько рекомендации по приготовлению напитков молодости, которые помогут вам быть энергичным человеком.

Отлично выглядеть после трудного дня вам поможет чудодейственный напиток «Омоложение». Для его приготовления нужно смешать 100 грамм любого цитрусового сока, который нужно разбавить 200 граммами теплой воды. В эту смесь добавить две столовых ложки размолотых в кофемолки орехов и две столовые ложки жидкого меда. Все перемешать и выпить не торопясь.

Для того чтобы вывести шлаки из организма и сделать вены эластичными вам поможет овощной коктейль. Для его приготовления возьмите две части сока сельдерея, свекольный сок одна часть, и добавить в эту смесь чайную ложку сока из листьев кресс-салата. Напиток следует употреблять на протяжении всего дня, запивать коктейль следует минеральной водой без газа.

Также для омоложения организма отлично подходит абрикосовое молоко. Для его приготовления вам потребуется 100 мл. деревенского молока и 20 грамм мякоти абрикосов. Молоко смешать в мякотью и выпивать за час до еды или же после еды через час. Вместо мякоти можно использовать абрикосовый сок с мякотью.

Благодаря таким напитком вы продлите срок своей молодости и крепости своего тела!