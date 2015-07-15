Учёные составили список самых полезных напитков

Наличие в рационе определенных напитков позволяет омолодить и оздоровить организм, выяснили специалисты. Итак, самым полезным был признан чай, передает meddaily.ru со ссылкой на "Comandir". Наиболее эффективным ученые посчитали белый чай. На втором месте стоит зеленый чай. Чем меньше ферментации перенес чай, тем он полезнее за счет содержания большого количества полифенолов.

Далее идет каркаде, известный также как напиток фараонов. Он делается на основе растения Hibiscus sabdariffa, содержащего антоцианы. Именно они дают напитку красный цвет. Также в каркаде есть витамин Р, укрепляющий стенки кровеносных сосудов.

Кофе оказался на третьем месте. Он блокирует работу ряда сигнальных путей, тем самым, поднимая настроение, повышая производительность при утомлении, внимание, улучшая память. Также кофе полезен для сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, какао не дает склеиваться тромбоцитам, позитивно влияя на сосудистый статус.

Томатный сок - пятый пункт - улучшает зрение. А ряд исследований показал, что томатный сок помогает бороться с раком. На шестом месте отвар шиповника, богатый витамином С. Его следует принимать даже при переломах костей для ускорения процесса регенерации. На последнем месте в списке полезных напитков расположилось красное вино, укрепляющее иммунитет.