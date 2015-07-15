Склонность к депрессии у детей можно определить по глазам

Американские ученые определили, что у детей, у которых в ближайшие несколько лет может развиться депрессия, при виде грустных картинок расширяются зрачки, сообщают Новости Израиля.

Психологи из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк пришли к этому выводу, проверив детей, матери которых страдают депрессией. Детям показывали фотографии сердитых, радостных и грустных лиц, и измеряли реакцию зрачков на каждое изображение.

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В последующие два года специалисты следили за психологическим состоянием участников эксперимента, и оказалось, что у детей, зрачки которых расширялись при виде грустных лиц, в этот период начали проявляться симптомы депрессии.

При этом дети, у которых расширялись зрачки при виде радостных или злых лиц, в этот период признаков депрессии не демонстрировали.