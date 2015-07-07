Президент поблагодарил Болгарию за содействие в реабилитации раненых украинских военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Болгарию за содействие в реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сказал на совместной с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым встрече с журналистами сегодня в Киеве.

"Я также очень благодарен Болгарии за поддержку сотрудничества Украины с НАТО, и очень благодарен, что сегодня Болгария принимает на реабилитацию украинских воинов с антитеррористической операции и предоставляет весь необходимый комплекс услуг для раненых бойцов", - отметил Порошенко.

Президент также сообщил, что по его просьбе сейчас 60 детей с Донбасса отдыхают в Болгарии.